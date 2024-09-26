Tekirdağ'da bisiklet turu düzenlendi

Tekirdağ'da, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda vatandaşlar 3 kilometrelik alanda pedal çevirdi.

Süleymanpaşa Belediyesince "iki teker bize yeter" sloganıyla organize edilen program kapsamında Özgürlük Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, bisikletleriyle sahildeki dolgu alanda tur attı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, burada yaptığı konuşmada, hava kirliliğini azaltmak, doğayı korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam sunmak için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.