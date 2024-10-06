Tekirdağ'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi

Elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, 2 gün önce Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahla ateş açmış, saldırı sonucu Barkın Percin yaşamını yitirmiş, Özdemir, N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı.

Cezaevindeki baba Kemal Özdemir jandarma nezaretinde getirildiği evinde Anne Türkan Özdemir ile taziyeleri kabul etti.

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