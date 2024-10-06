Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi

        Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fatma Özdemir'in cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 00:30 Güncelleme: 06.10.2024 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fatma Özdemir’in cenazesi defnedildi.

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinden yakınları tarafından alınan Özdemir’in (27)​​​​​​​ cenazesi, Köseilyas Mahallesi’ndeki evine getirildi.

        Cezaevindeki baba Kemal Özdemir jandarma nezaretinde getirildiği evinde Anne Türkan Özdemir ile taziyeleri kabul etti.

        Özdemir’in cenazesi, Köseilyas Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Cenaze törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, 2 gün önce Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahla ateş açmış, saldırı sonucu Barkın Percin yaşamını yitirmiş, Özdemir, N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı.

        Kaçan şüpheli E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durdurulmuş, şüphelinin teslim olurken yere attığı silahın ateş alması sonucu bir polis memuru yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Gaziantep'te 11'ler belli oldu!
        Gaziantep'te 11'ler belli oldu!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da şoförün tabancayla öldürdüğü Fatma, son yolculuğuna uğurlandı
        Tekirdağ'da şoförün tabancayla öldürdüğü Fatma, son yolculuğuna uğurlandı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
        TREDAŞ, doğadaki canlıları koruma çalışmalarını sürdürüyor
        TREDAŞ, doğadaki canlıları koruma çalışmalarını sürdürüyor
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Istranca Ormanları'nda mantar bereketi; Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
        Istranca Ormanları'nda mantar bereketi; Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor