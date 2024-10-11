Çorlu Deresi'nin rengi değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme için sudan numune aldı.

Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Ergene Nehri'nin kollarından olan Çorlu Deresi, ilçenin Yulaflı ile Sağlık mahalleleri arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde turkuaz renk aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.