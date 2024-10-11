Çorlu Deresi'nin rengi değişti
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen Çorlu Deresi, turkuaz renkte akmaya başladı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen Çorlu Deresi, turkuaz renkte akmaya başladı.
Ergene Nehri'nin kollarından olan Çorlu Deresi, ilçenin Yulaflı ile Sağlık mahalleleri arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde turkuaz renk aldı.
Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme için sudan numune aldı.
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