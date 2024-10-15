Tekirdağ'dan kısa kısa
1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tokel ve Vali Soytürk makamda bir süre görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Soytürk, Orgeneral Tokel'e teşekkür etti.
- KADEM Tekirdağ'dan Yeniyol'a ziyaret
KADEM İl Temsilcisi Sümeyye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.
Tekin, göreve yeni başlayan Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Yeniyol da Tekin'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti, eğitim çalışmalarıyla ilgili sohbet edildi.
Tekin'e ziyaretinde KADEM İl Temsilci Yardımcısı Elif Aydın eşlik etti.
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