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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:12
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tokel ve Vali Soytürk makamda bir süre görüştü.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Soytürk, Orgeneral Tokel'e teşekkür etti.

        - KADEM Tekirdağ'dan Yeniyol'a ziyaret

        KADEM İl Temsilcisi Sümeyye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

        Tekin, göreve yeni başlayan Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

        Yeniyol da Tekin'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti, eğitim çalışmalarıyla ilgili sohbet edildi.

        Tekin'e ziyaretinde KADEM İl Temsilci Yardımcısı Elif Aydın eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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