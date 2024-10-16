Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 400 gram esrar, 157 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 725 lira ele geçirildi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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