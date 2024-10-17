Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

Çalışma kapsamında, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 173 bin makaron, 11 sigara doldurma makinesi, 167 kilogram kıyılmış tütün, 159 litre sahte içki, tabanca, 7 sahte 200 lira ve 5 sahte 100 lira ele geçirildi.

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