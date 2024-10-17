Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:53 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 173 bin makaron, 11 sigara doldurma makinesi, 167 kilogram kıyılmış tütün, 159 litre sahte içki, tabanca, 7 sahte 200 lira ve 5 sahte 100 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Hayata 3 gün tutunabildi! Semira'yı kaybettik!
        Hayata 3 gün tutunabildi! Semira'yı kaybettik!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var
        Kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Yaralı tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
        Yaralı tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
        Tekirdağ'da restoran sahibini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da restoran sahibini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da "Türkiye Duman Uygulaması" yapıldı
        Tekirdağ'da "Türkiye Duman Uygulaması" yapıldı
        Tekirdağ'da takside bulunan uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da takside bulunan uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı