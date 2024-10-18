Tekirdağ'da araç bağış kampanyasına katılanlara teşekkür belgesi verildi

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılması amacıyla başlatılan araç bağış kampanyasına destek veren 94 vatandaşa teşekkür belgesi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, teşekkür belgeleri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk tarafından verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Soytürk, yaklaşık bir yıldır emek verdikleri projeye destek verenlere teşekkür etti.

Tekirdağ'ın güvenlik ve asayiş bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde olan illerden olduğunu belirten Soytürk, "Burada emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığının emeği var. Allah onlardan razı olsun. Bu dereceyi yukarı çıkarmak için cansiperane çalışıyoruz. Bu dereceyi yukarı çıkarmanın koşullarından bir tanesi personel sayısının artmasıdır. Bununla ilgili İçişleri Bakanımız yaklaşık 203 ekstra polis bize gönderdi. Elimizi daha da güçlendirdi."ifadelerini kullandı.