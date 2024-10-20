"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen Çorlu'daki özel hastanedeki hastaların sevki tamamlandı

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturmada adı geçen özel hastaneler arasında yer alan Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nin, Sağlık Bakanlığının ruhsat iptaline ilişkin kararı, hastane yönetimine dün İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edilmişti.

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