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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 09:14 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:14
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ev sahibi R.K. gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımiye Mahallesi'nde şüphe üzerine B.Y'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine F.D'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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