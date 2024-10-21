Saadettin usta 15 yıldır sadece engelliler için ayakkabı üretiyor

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da yaşayan 54 yaşındaki ayakkabı ustası Saadettin Güdek, 60 metrekarelik atölyesinde 15 yıldır engellilere özel ayakkabı üretiyor.

Çocuk yaşta bir ayakkabı ustasının yanında çıraklığa başlayan Güdek, daha sonra kendisine ait atölye açtı.

Güdek, fabrika ve mağazaların çoğalmasının ardından, 13 yaşından bu yana yaptığı mesleği bıraktı.

Bir süre sonra arkadaşlarının tavsiyesiyle tekrar mesleğine geri dönen Güdek, engelliler için özel ayakkabı üretmeye başladı.

- Ayakkabıları teslim ettiğinde mutlu oluyor Güdek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır engelliler için ayakkabı ürettiğini belirtti. Aldığı siparişleri engelli vatandaşlara teslim ettiğinde mutluluktan gözlerinin dolduğunu anlatan Güdek, engelli vatandaşların mutluluğuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Engelli ayakkabı üretiminin zorlu ve meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayan Güdek, "Kişiye özel ayakkabı yapıyorsun ve fabrikalar bunu yapmaz. Küçük bir atölye olması lazım. Biz burada kişinin ayağını çiziyor, şablona çıkarıyor ve deriyi kesiyoruz. Bu bayağı emek isteyen bir iş." dedi.