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        Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:53 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:53
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        Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde dün gece gittikleri düğünden dönenlerin içerisinde olduğu otomobilin, iş makinesiyle çarpıştığı görülüyor.

        Kayıtlarda aracın çarpmanın etkisiyle savrudulduğu yer alıyor.

        Ergene ilçesinde Cenk V. idaresindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde dün Ö.A. yönetimindeki iş makinesiyle çarpışmıştı. Kazada, otomobildeki Cenk V, Kadir G, Emre A, Serhat T, Deniz Y. hayatını kaybetmiş, iş makinesindeki Ö.A. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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