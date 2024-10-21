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        Tekirdağ'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerden ikisinin cenazesi defnedildi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin yaralandığı kazada ölen Emre Ağır ve Cenk Varnalı'nın cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:53 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:53
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        Tekirdağ'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerden ikisinin cenazesi defnedildi
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin yaralandığı kazada ölen Emre Ağır ve Cenk Varnalı'nın cenazeleri toprağa verildi.

        Ağır ve Varnalı'nın cenazeleri, Çorlu Devlet Hastanesinde otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        Aile yakınları tarafından alınan Ağır ve Varnalı'nın cenazeleri, Ergene ilçesindeki Yeşiltepe Camisi'ne getirildi, aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        Ağır ve Varnalı'nın cenazeleri ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığa götürülerek defnedildi.

        Ergene ilçesinde, Varnalı idaresindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde dün Ö.A. yönetimindeki iş makinesiyle çarpışmıştı. Kazada, düğünden döndükleri öğrenilen otomobildeki Varnalı, Kadir Güler, Ağır, Serhat Tunus, Deniz Yalnız hayatını kaybetmiş, iş makinesindeki Ö.A. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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