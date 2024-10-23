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        Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 23:57 Güncelleme: 24.10.2024 - 00:04
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        Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        M.A.A. yönetimindeki 61 AGB 521 plakalı otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobilde bulunan Y.G'nin (17) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ağır yaralanan sürücü M.A.A ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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