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        Tekirdağ'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'da yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:00 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:00
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        Tekirdağ'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'da yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Çanakkale'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Altınova Mahallesi'nde motor kısmından yanmaya başladı.

        Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları indirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yolcular, başka otobüsle İstanbul'a götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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