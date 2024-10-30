Tekirdağ'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'da yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'da yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Altınova Mahallesi'nde motor kısmından yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları indirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yolcular, başka otobüsle İstanbul'a götürüldü.
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