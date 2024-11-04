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        Tekirdağ'da çiftlik evinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, çiftlik evinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:55
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        Tekirdağ'da çiftlik evinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, çiftlik evinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık Mahallesi'nde S.A'nın çiftlik evinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kaçak kazı yapan M.K, Y.K, E.Ş, S.G. ve A.Ö'yü suçüstü yakaladı.

        Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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