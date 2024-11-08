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        Tekirdağ'da "Trakya Su Çalıştayı" başladı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen "Trakya Su Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:18 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:40
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        Tekirdağ'da "Trakya Su Çalıştayı" başladı
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen "Trakya Su Çalıştayı" başladı.

        Vali Recep Soytürk, kentte bir otelde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, su sorunun Türkiye'nin önemli bir sorunu olduğunu söyledi.

        Tekirdağ'da su sorununun her geçen yıl arttığını ifade eden Soytürk, "Su sorunu tüm dünyanın sorunu 2030'dan sonra işin daha sıkıntılı bir seviyeye geleceği söyleniyor." dedi.

        Soytürk, herkesin suyu verimli kullanma konusunda duyarlı olması gerektiğini dile getirerek, tasarruf konusunda tarımdan, sanayiye kadar herkese görev düştüğünü vurguladı.

        Özellikle içme suyunun Tekirdağ için sıkıntı olmaya devam edeceğini belirten Soytürk, "Bir taraftan kuraklık var bir taraftan da her yıl kentin nüfusu 25-30 bin kişi artıyor. Bu artışta içme suyu bakımından TESKİ'nin sırtında bir yük. Tekirdağ aynı zamanda bir sanayi şehri ve arıtmalarla ilgili çevre kirliliğini engelleyecek arıtmalarla ilgili Türkiye'nin en büyük projelerinden Ergene Havzası Koruma Eylem Planı projesi bitmek üzere. Bütün arıtma tesisleri kuruldu. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

        - "Dünya çölleşmeye gidiyor"

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de su kaynaklarının hızla azaldığını dile getirdi.

        Yüceer, su kaynaklarıyla ilgili gerekli önlemlerin alınmaması halinde dünyanın çölleşmeye gideceğini belirtti.

        Türkiye'nin su stresi çeken ülkelerden olduğuna işaret eden Yüceer, "Türkiye su zengini bir ülke değil iş Trakya ve Tekirdağ'a gelince durum daha da vahim. Trakya'mız kesin su kıtlığı yaşayan bir bölge." dedi.

        Yüceer, su kaynaklarının hiç bitmeyecekmiş gibi düşünülmesinin yanlış olduğunu söyledi.

        Bazı sanayi kuruluşlarının yer altı sularını kirletmesinin gelecek açısından büyük sorunlar yaşatacağını ifade eden Yüceer, "Sanayinin ilimizde bu kadar güçlü olmasından gurur duyuyoruz ama bu işin bir de bedeli var, bu bedel yer altı sularının çok aşırı kullanılmasıyla yer altı sularımızın kirlenmesiyle bizi zor bir krizin içene sürüklüyor." dedi.

        - "Tehditle karşı karşıyayız"

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar ise Tekirdağ'da içme suyunun yüzde 88'inin yer altı suyundan karşılandığını aktardı.

        Yar altı sularının azalmasıyla artan talebin karşılanmakta zorlanıldığını dile getiren Şişmanlar, "Su kaynaklarının azalması sürdürülebilirliği tehdit ediyor. Bu yüzden yüzeysel sular kurumumuzun en önemli konularındandır. DSİ tarafından bölgemizle yapımı devam eden barajların tamamlanmasıyla bölgemize kesintisiz su sağlayabileceğiz. Barajların tamamlanmasıyla yer altı su kaynaklarına bağımlılığımız azalacak. Su temini sürdürülebilirliği sağlanacak." diye konuştu.

        Çalıştay akademisyenlerin sunumlarıyla gün boyunca devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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