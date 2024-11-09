Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, büyük asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Atatürk'ün, bağımsızlık mücadelesinde milli birlik ve beraberliği tesis ettiğini ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Atatürk, cephede kahramanca mücadele eden bir büyük komutan, Türk insanına milli ruh ve benlik aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan bir lider ve yaptığı devrimlerle modern Türkiye'nin kurulmasını sağlayan bir devlet adamıdır. Öngörüleri, reformları ve yaptıklarıyla sadece milletinin kaderini değil dünyadaki dengeleri de değiştirmiştir. Atatürk, ileri görüşlülüğü, barışçı kimliği, inkılapları, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, diplomaside ve siyasetteki başarılarıyla dünyanın saygısını kazanmıştır. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini ve eserlerini anlama, anlatma ve yaşatma günüdür.