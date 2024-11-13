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        Tekirdağ sonbaharda da yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

        Tekirdağ sonbaharda yürüyüş, yamaç paraşütü ve ATV turu yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 09:41 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:41
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        Tekirdağ sonbaharda da yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
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        Tekirdağ sonbaharda yürüyüş, yamaç paraşütü ve ATV turu yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Saray ve Şarköy ilçelerinde sonbaharın gelişiyle ormanlar ve yürüyüş parkurları, yeşilin yanı sıra turuncu, sarı ve kırmızının farklı tonlarına büründü.

        Ekstrem spor tutkunları, Marmara Denizi'nin mavisi ve Ganos Dağı eteklerindeki ormanların sunduğu eşsiz güzellikleri hem paraşüt uçuşu ile hem de ATV turlarıyla yakından görme fırsatı yakalıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim turizm için tercih edildiğini söyledi.

        Özellikle İstanbul ve çevre illerden gelenlerin sonbaharda ormanlarda doğa ile iç içe vakit geçirdiğini ifade eden Hacıoğlu, "Her şey biter ama Tekirdağ'da turizm asla bitmez. Tekirdağ'ın iklimi her zaman turizme elverişli. Tekirdağ her mevsim ziyaretçilere farklı aktivite imkanı sunuyor. Her şeyden bir parça var burada. Deniz sezonu bitmese başka aktiviteler hala burada yapılmaya devam ediyor." dedi.

        Hacıoğlu, sonbaharın bütün güzelliklerinin ormanlarda görüldüğünü dile getirerek, özellikle hafta sonları ziyaretçilerin kente yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

        Doğayla iç içe olmak isteyenlerin fazla uzağa gitmeye gerek kalmadan hasretlerini, Tekirdağ ile giderdiklerini belirten Hacıoğlu, şöyle konuştu:

        "Ormanlarda bütün renkleri görmek mümkün, yamaç paraşütü, ATV turları devam ediyor. Yelken yapmak isteyenler için yelken yapma fırsatı sürüyor. Ormanlarda yürüyüş turları devam ediyor. Tekirdağ'a olan ilgi sonbaharda da sürüyor. Her mevsim en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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