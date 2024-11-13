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        "Tekfurdağ'dan Tekirdağ'a" fotoğraf sergisi açıldı

        Tekirdağ'da eski Tekirdağ fotoğraflarının yer aldığı "Tekfurdağ'dan Tekirdağ'a" sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:00
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        "Tekfurdağ'dan Tekirdağ'a" fotoğraf sergisi açıldı
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        Tekirdağ'da eski Tekirdağ fotoğraflarının yer aldığı "Tekfurdağ'dan Tekirdağ'a" sergisinin açılışı yapıldı.

        Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında Namık Kemal Derneğince hazırlanan sergide 175 fotoğraf yer alıyor.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve il protokolünün katılımıyla Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi ek binasındaki serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışın ardından Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, sergide yer alan fotoğraf hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği sergi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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