Tekirdağ'da 3 ton 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada ve bir araçta arama yaptı.
Aramada, 3 ton 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
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