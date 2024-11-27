Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da oğlunu tabancayla vurarak yaralayan baba gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:38 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da oğlunu tabancayla vurarak yaralayan baba gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, emekli infaz koruma memuru Ahmet O. (59) ile oğlu Yunus O. (36) arasında Nusretiye Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma yaşandı.

        Yunus O'nun babasına elindeki bıçakla hamle yapması üzerine Ahmet O. ruhsatlı tabancasıyla oğluna ateş etti.

        Kasığından yaralanan Yunus O, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ahmet O. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler kabul edildi
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianameler kabul edildi
        Teknik direktör Aka cinayeti soruşturmasında 9 tutuklama
        Teknik direktör Aka cinayeti soruşturmasında 9 tutuklama
        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüp...
        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüp...
        Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro konser verdi
        Tekirdağ'da öğretmenlerden oluşan koro konser verdi
        Sıla bebeğin ölümünde anneye 67 yıl hapis cezası istendi
        Sıla bebeğin ölümünde anneye 67 yıl hapis cezası istendi
        Doktorun vurulması pazarlığına şahit olduğu için öldürülmüştü; tutuklu sayı...
        Doktorun vurulması pazarlığına şahit olduğu için öldürülmüştü; tutuklu sayı...