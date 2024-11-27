Tekirdağ'da oğlunu tabancayla vurarak yaralayan baba gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, emekli infaz koruma memuru Ahmet O. (59) ile oğlu Yunus O. (36) arasında Nusretiye Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma yaşandı.
Yunus O'nun babasına elindeki bıçakla hamle yapması üzerine Ahmet O. ruhsatlı tabancasıyla oğluna ateş etti.
Kasığından yaralanan Yunus O, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet O. gözaltına alındı.
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