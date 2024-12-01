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        Tekirdağ'da "Sınıfta mezun var" etkinliği yapıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Sınıfta mezun var" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:01
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        Tekirdağ'da "Sınıfta mezun var" etkinliği yapıldı
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Sınıfta mezun var" etkinliği gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, NKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Arş. Gör. Dr. Mustafa Demirkol moderatörlüğünde, Ticaret Bakanlığı Ticaret Denetmen Yardımcısı Kübra Yıldız ile İdari İşler ve İnsan Kaynakları Uzmanı Fahrettin Uzun konuşma yaptı.

        Öğrencilere, kamu sektöründeki kariyer fırsatları, özel sektörde insan kaynakları ve idari işler alanındaki deneyimler ve öğrencilerin kariyer planlaması sürecinde dikkat etmeleri gerekenler anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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