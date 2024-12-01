Tekirdağ'da "Sınıfta mezun var" etkinliği yapıldı

Öğrencilere, kamu sektöründeki kariyer fırsatları, özel sektörde insan kaynakları ve idari işler alanındaki deneyimler ve öğrencilerin kariyer planlaması sürecinde dikkat etmeleri gerekenler anlatıldı.

Etkinlikte, NKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Arş. Gör. Dr. Mustafa Demirkol moderatörlüğünde, Ticaret Bakanlığı Ticaret Denetmen Yardımcısı Kübra Yıldız ile İdari İşler ve İnsan Kaynakları Uzmanı Fahrettin Uzun konuşma yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

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