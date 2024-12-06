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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Doğru politikalar geliştirdik ve bu politikaları etkin bir şekilde uyguladık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de turizm alanında büyük dönüşümler gerçekleştirdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:12 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:38
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığında konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Doğru politikalar geliştirdik ve bu politikaları etkin bir şekilde uyguladık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de turizm alanında büyük dönüşümler gerçekleştirdik." dedi.

        Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Ersoy'u Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Gökhan Diktaş ile Çiğdem Koncagül ve il protokolü karşıladı. Ersoy, anı defterini imzaladıktan sonra Vali Soytürk'le görüştü.

        AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını da ziyaret eden Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Türkiye Buluşmaları kapsamında ülkenin dört bir yanında düzenlenen toplantılara katıldıklarını hatırlatan Ersoy, fedakarca çalışmalar yapan partililerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük eserlere imza atıldığını aktaran Ersoy, "Bu tarz görüşmelerin bizim için çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor, siyaset sahada, pratikte yapılan bir iştir. Evet biz Ankara'da çok başarılı çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı hizmetlerini biz hayata geçirmiş olabiliriz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizde yollar, hastaneler, kültür merkezleri, okullar yapabiliriz, turizm alanında tarihin en büyük başarılarına imza atabiliriz. Ama burada önemli olan bu yaptıklarımızın sahada görev yapan arkadaşlarımız tarafından doğru ve anlaşılabilir bir şekilde vatandaşlarımıza anlatılmasıdır." diye konuştu.

        - "Türkiye her alanda güçlü bir ülke"

        AK Parti teşkilatlarıyla buluşmaya önem gösterdiklerini ifade eden Ersoy, Türkiye'nin her alanda güçlü bir ülke olması için gece gündüz demeden her alanda çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

        Türkiye'nin önemli turizm potansiyeline sahip bir ülke olduğunu anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

        "Biliyorsunuz ülkemiz ciddi bir turizm potansiyeline sahip. Peki bu potansiyel geçmiş dönemlerde doğru bir şekilde kullanıldı mı? Hayır. Türkiye'de turizm dendiğinde, eskiden ne anlaşılıyordu? Sadece deniz, kum, plaj. Peki bu doğal kaynaklar etkin bir şekilde kullanıldı mı? Maalesef hayır. Ülkemiz bu konuda çok zaman kaybetti. Sadece zaman kaybetmedik. Bunun aynı zamanda ülkemize ve milletimize çok ciddi ekonomik kayıpları da oldu. Bakın, 2002 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 12 milyondu. Bugün, 2024 yılı itibariyle bizim ülkemize beklediğimiz turist sayısı 61 milyon. 2002'de turizmden gelirimiz ne kadardı? 13 milyar dolar. Bugünkü hedefimiz ise 60 milyar dolar. Bu başarıları elde etmek için gece gündüz demeden çalıştık, doğru politikalar geliştirdik ve bu politikaları etkin bir şekilde uyguladık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de turizm alanında büyük dönüşümler gerçekleştirdik."

        Ersoy, Türkiye'nin son yıllarda Kültür ve Turizm alanında üst üste rekorlar kırarak, büyük başarılar elde ettiğini dile getirdi.

        Tekirdağ'ın tanıtımı için çok çalıştıklarına dikkati çeken Ersoy, "200'den fazla ülkede ülkemizi ve turizm bölgelerimizi tanıttık. Bu kapsamda Tekirdağ’ın tanıtımına da ayrı bir önem veriyoruz. Antik Ganos Dağları üzerindeki yürüyüş yolları ve üzerinde bulunan antik yerleşimler, doğal güzellikler, Uçmakdere Kanyonu ve benzeri aktivite noktaları, rotalar halinde tanıtımlarımızda yer alıyor. Ayrıca 2024 yılı içerisinde Kapadokya Üniversitesi tarafından Tekirdağ Turizm Geliştirme ve Yol Haritası Raporu hazırlanmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

        AK Parti kadrolarının Türkiye Yüzyılı'nda her engeli aşabilecek güçte olduğunu vurgulayan Ersoy, önlerine çıkan engelleri bir bir aşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yıldızını parlatmaya devam edeceklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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