Tekirdağ'da otogarda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüs şoförü B.A. bıçakla A.H.S ile yakınları H.S. ve E.B.S'yi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, yolcu A.H.S ile otobüs şoförü B.A. ve muavin M.A. arasında fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışma çıktı, kavgaya dönüştü.

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