TREDAŞ çalışanları sahadaki olumsuz koşullara simülasyonlar ile hazırlanacak

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) çalışanları, sahada karşılaşacakları olumsuzluklara Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TEDAŞ) Dijital Atölye Sistemi ile hazırlanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, TEDAŞ Gelişim Yönetim Dairesi Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü personelince tanıtımı yapılan Dijital Atölye Sistemi'nin kurulumu TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde yapıldı.

Eğitim süreçlerinde çalışanların teknik bilgi ve becerilerini modern teknolojilerle geliştirmeyi hedefleyen Dijital Atölye Sistemi ile TREDAŞ'ta simülasyon tabanlı eğitimler, sanal gerçeklik destekli öğrenme araçları ve sektörel deneyim kazandıran uygulamalı modüller, eğitim süreçlerinin bir parçası haline gelecek.

Elektrik dağıtım sektörü çalışanlarının karşılaşabileceği 400'den fazla senaryoyu simüle ederek eğitim süreçlerini daha erişilebilir ve etkili hale getiren Dijital Atölye Sistemi, çalışanların mesleki gelişimine katkıda bulunurken, zorlu saha koşullarında karşılaşılabilecek risklerin simülasyon ortamında önceden tatbik edilmesini sağlıyor.