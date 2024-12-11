Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köseilyas Mahallesi'nde şüphe üzerine S.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatip Mahallesi'nde A.Ç'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
-Kaçak içki ele geçirildi
Çorlu ilçesinde 30 litre kaçak içki ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.G'nin iş yerinde arama yapıldı.
Ekipler aramada 30 litre kaçak içki ve 75 boş şişe ele geçirdi.
İş yeri sahibi gözaltına alındı.
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