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        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:51 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:51
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köseilyas Mahallesi'nde şüphe üzerine S.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatip Mahallesi'nde A.Ç'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        -Kaçak içki ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde 30 litre kaçak içki ele geçirildi

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.G'nin iş yerinde arama yapıldı.

        Ekipler aramada 30 litre kaçak içki ve 75 boş şişe ele geçirdi.

        İş yeri sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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