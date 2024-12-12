Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da sis etkili oldu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:31 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Sis nedeniyle çevre yolunda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        'Yılın İkonu' Elton John
        'Yılın İkonu' Elton John
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Tokyo'dan haftada 4 gün çalışma adımı
        Tokyo'dan haftada 4 gün çalışma adımı
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Korku filmi sahnesi gibi!
        Korku filmi sahnesi gibi!
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik alım yapıyoruz
        Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik alım yapıyoruz
        Kahve fiyatlarında yeni rekor
        Kahve fiyatlarında yeni rekor

        Benzer Haberler

        13 yaşındaki karateci Mehmet, 4 yılda 20 madalya kazandı
        13 yaşındaki karateci Mehmet, 4 yılda 20 madalya kazandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailesine ziyaret
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailesine ziyaret
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Çorlu'da ev yangını; anne yaralandı, oğlu öldü (2)
        Çorlu'da ev yangını; anne yaralandı, oğlu öldü (2)