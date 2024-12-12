Tekirdağ'da sis etkili oldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.
Görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Sis nedeniyle çevre yolunda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.
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