Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı.
Cemaliye Mahallesi'nde E.A. ile T.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sonrası T.B, E.A'yı pompalı tüfekle yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan E.A, sağlık ekibince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan T.B, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.