        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da, sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 09.03.2026 - 13:01
        Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde G.Ö'nün sosyal medyadan almak istediği maket döküm araçla ilgili 583 bin 422 lira dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Olayın aydınlatılmasına yönelik Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 2 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu 9 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

        Şüphelilerin hesap hareketlerinde 2 milyar 677 milyon 702 bin işlem hacmi tespit edildi.

        Adana, Mersin, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa'da adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

