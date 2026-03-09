Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ merkezli tefecilik operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Tekirdağ merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ merkezli tefecilik operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Tekirdağ merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları öne sürülen zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tekirdağ ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 235 fişek, 2 şarjör, 2 para sayma makinesi, 128 dolu senet, 25 boş senet, 4 boş çek, 3 dekont, 5 ajanda, 2 bilgisayar, 8 cep telefonu ve tablet ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i ev hapsi tedbiriyle, 2'si adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Muratlı'da mera alanına atık döküldü
        Muratlı'da mera alanına atık döküldü
        Tekirdağ merkezli tefecilik operasyonu: 10 adrese operasyon
        Tekirdağ merkezli tefecilik operasyonu: 10 adrese operasyon
        Muratlı'da trafik ve asayiş uygulaması
        Muratlı'da trafik ve asayiş uygulaması
        Ganos Dağları'nda domuz sürüsünün kavgası kameraya yansıdı
        Ganos Dağları'nda domuz sürüsünün kavgası kameraya yansıdı
        Tekirdağ'da "Emeğin Belleği" resim sergisi açıldı
        Tekirdağ'da "Emeğin Belleği" resim sergisi açıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş