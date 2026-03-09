Tekirdağ merkezli tefecilik operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Tekirdağ merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.



Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları öne sürülen zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.



Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tekirdağ ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.



Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 235 fişek, 2 şarjör, 2 para sayma makinesi, 128 dolu senet, 25 boş senet, 4 boş çek, 3 dekont, 5 ajanda, 2 bilgisayar, 8 cep telefonu ve tablet ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i ev hapsi tedbiriyle, 2'si adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.



