Tekirdağ'da "Emeğin Belleği" resim sergisi açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Kent Konseyi ve TEKTUR Turizm A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen "Emeğin Belleği" resim sergisi Tekirdağ'da açıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya görei kadın ressamların eserlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Tuncay Buluz üstlendi. 23 kadın ressamın canlı performanslarla ortaya koyduğu eserlerden oluşan sergi sanatseverlerin ziyaretine sunuldu.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kadınların emeğinin ve yaratıcılığının yaşamın her alanına değer kattığını söyledi.



Kadınların üretiminin sanatla birleştiğinde güçlü ve anlamlı eserlerin ortaya çıktığını belirten Yüceer, kadın emeğinin görünür kılınmasının önemine dikkati çekti.



Kadınların emekleriyle bulundukları her ortama değer kattığını ifade eden Yüceer, "Her kadının, doğuştan gelen haklarıyla, insan onuruna yaraşır şekilde hayatın hangi alanında var olmak istiyorsa orada var olabilmesi gerekiyor. Ressam olmak istiyorsa ressam, yazar olmak istiyorsa yazar, milletvekili, belediye başkanı, politikacı, ekonomist, makinist ya da şoför. Biz yöneticilerin ve seçilmişlerin en büyük sorumluluğu da bunu sağlamaktır." dedi.



Açılış konuşmalarının ardından kadın ressamlara protokol üyeleri tarafından sertifikaları takdim edildi.



Sergi, TEK Kafe Zübeyde Hanım TEK Sanat Galeri’de 22 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

