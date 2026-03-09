Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da "Emeğin Belleği" resim sergisi açıldı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Kent Konseyi ve TEKTUR Turizm A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen "Emeğin Belleği" resim sergisi Tekirdağ'da açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 09:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "Emeğin Belleği" resim sergisi açıldı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Kent Konseyi ve TEKTUR Turizm A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen "Emeğin Belleği" resim sergisi Tekirdağ'da açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya görei kadın ressamların eserlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Tuncay Buluz üstlendi. 23 kadın ressamın canlı performanslarla ortaya koyduğu eserlerden oluşan sergi sanatseverlerin ziyaretine sunuldu.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kadınların emeğinin ve yaratıcılığının yaşamın her alanına değer kattığını söyledi.

        Kadınların üretiminin sanatla birleştiğinde güçlü ve anlamlı eserlerin ortaya çıktığını belirten Yüceer, kadın emeğinin görünür kılınmasının önemine dikkati çekti.

        Kadınların emekleriyle bulundukları her ortama değer kattığını ifade eden Yüceer, "Her kadının, doğuştan gelen haklarıyla, insan onuruna yaraşır şekilde hayatın hangi alanında var olmak istiyorsa orada var olabilmesi gerekiyor. Ressam olmak istiyorsa ressam, yazar olmak istiyorsa yazar, milletvekili, belediye başkanı, politikacı, ekonomist, makinist ya da şoför. Biz yöneticilerin ve seçilmişlerin en büyük sorumluluğu da bunu sağlamaktır." dedi.

        Açılış konuşmalarının ardından kadın ressamlara protokol üyeleri tarafından sertifikaları takdim edildi.

        Sergi, TEK Kafe Zübeyde Hanım TEK Sanat Galeri’de 22 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Çorlu'da feci kaza: 2 yaralı
        Çorlu'da feci kaza: 2 yaralı
        Dolandırdığı kişiden aldığı yüklü miktarda altınla kaçarken yakalandı
        Dolandırdığı kişiden aldığı yüklü miktarda altınla kaçarken yakalandı
        Sokak ortasında darbedildi; o anlar kamerada
        Sokak ortasında darbedildi; o anlar kamerada
        Çorlu'da 3 kişinin darp ettiği kişi hastaneye kaldırıldı
        Çorlu'da 3 kişinin darp ettiği kişi hastaneye kaldırıldı