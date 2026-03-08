Çorlu'da 3 kişinin darp ettiği kişi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde önünü kesen kişiler tarafından darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı. Cemaliye Mahallesi Köprü Sokak’ta evine giden Aydın T., iddiaya göre 3 kişinin saldırısına uğradı. Şüphelilerden biri elindeki mermer parçasıyla Aydın T'nin gözüne vurdu. Yaralanan Aydın T. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydın T'nin gözünde görme kaybı ve kalıcı hasar oluşabileceği öğrenildi. Öte yandan darp olayı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

