        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

        –Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 08.03.2026 - 14:33
        Tekirdağ'da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

        –Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

        Altınova Mahallesi'nde ikamet eden F.D'yi telefonla arayan şüpheli, polis olduğunu söyleyerek banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını ve örgüt üyelerine yönelik operasyon yürütüldüğünü öne sürdü.

        Zanlı, F.D'den evinde bulunan altınları gelecek görevliye teslim etmesini istedi.

        Şüphelinin yönlendirmesi üzerine F.D, evine gelen kişiye hazırladığı altınları çantaya koyarak teslim etti.

        Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden F.D, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Ö.F.U. olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada ele geçirilen para ve ziynet eşyaları F.D'ye teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

