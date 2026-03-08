Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı. - Üst aramasında uyuşturucu bulundu Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. - Uyuşturucu hap ele geçirildi Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

