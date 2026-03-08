Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 08.03.2026 - 12:11
        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu bulundu

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu hap ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

