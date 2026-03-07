Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da 2 bin 800 kilogram sağlıksız hayvansal ürün imha edildi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 14:38
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde uygunsuz koşullarda taşınan hayvansal ürünler tespit edildi.

        Araçta yapılan incelemede ürünlerin tanımlama işareti bulunmadığı, etiketsiz olduğu, ambalaj bütünlüğünün olmadığı ve gıda güvenliği kurallarına uygun olmayan şartlarda taşındığı belirlendi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu değerlendirilen toplam 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün ele geçirildi.

        Söz konusu ürünler, gerekli işlemlerin ardından Entegre Katı Atık Tesisi'nde imha edildi.

        Ürünlerin sahibine de idari para cezası uygulandı.

