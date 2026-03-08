Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağlı kadınlar her gün 7 ton sütü lezzete dönüştürüyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da bir işletmede çalışan kadınlar, günlük 7 ton sütü işleyerek dönüştürdükleri yoğurt, ayran ve peynirleri farklı illerde sofralara ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağlı kadınlar her gün 7 ton sütü lezzete dönüştürüyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da bir işletmede çalışan kadınlar, günlük 7 ton sütü işleyerek dönüştürdükleri yoğurt, ayran ve peynirleri farklı illerde sofralara ulaştırıyor.

        Karacakılavuz Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dağlı Kardeşler Süt Ürünleri İşletmesi, 2006 yılında günlük 200 litre süt ile başladıkları üretim süreçlerine daha sonra ayran, yoğurt ve peyniri de ekledi.

        Zamanla pazar hacmini genişleten ve kadın istihdamına önem veren işletme, üretim süreçlerinin tamamında kadınları çalıştırmaya başladı.

        İşletmede görev yapan 9 kadın, her gün ortalama 7 ton sütü işleyerek yoğurt, peynir, ayran gibi süt ürünlerine dönüştürüyor.

        Üretim ve paketleme süreçlerinin tamamında görev alan kadınlar, el emeği ve titiz çalışma anlayışlarıyla işletmenin verimliliğine önemli katkı sağlıyor.

        Hijyen ve kaliteye büyük önem verilen üretim sürecinde kadınların disiplinli ve özverili çalışması dikkat çekiyor.

        Kadınlar tarafından hazırlanan ürünler, Tekirdağ’ın yanı sıra Edirne ve Kırklareli'nde üreticilere ulaştırılıyor.

        İşletmede çalışan kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlamanın yanı sıra üretimin içinde yer almaktan da keyif alıyor.

        Süt Ürünleri İşletme Müdürü Nurdan Dağlı Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge ekonomisine ve kadın istihdamına katkı sağladıklarını söyledi.

        Trakya'da birçok yere ürün gönderdiklerini belirten Alkan, şunları kaydetti:

        "Geleneksel yoğurt üretiminden sonra koyun yoğurdu ve manda yoğurdu olarak ürünlerimiz çeşitlilik gösterdi. Daha sonra kaşar peyniri ve beyaz peynir üretimine de başladık. İşletmemize gelen sütleri farklı ürünlere dönüştürerek halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Burada her gün 7 ton süt işliyoruz."

        Alkan, kadınların çalışma disiplini ve sorumluluk bilincinin üretimde kaliteyi artırdığını dile getirdi.

        Kadın emeğinin hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük değer taşıdığını belirten Alkan, "Bizim işletmemizin farkı, ürünleri hep kadınların üretmesidir. Kadın elinin değdiği ürünlerin daha farklı olacağını düşünüyoruz. Üretimde hem bunu teşvik etmek hem de örnek olmak için özellikle kadınları istihdam etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Bahriye Helvacı, 14 yıldır işletmede çalıştığını, kadınların iş hayatında yer almasının önemli olduğunu aktardı.

        Nurcan Güngör, ürettikleri ürünlerin bütün Trakya'da sofraları süslemesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

        Seher Ateş de ev ekonomisine katkı sağlamaktan ve çalışmaktan keyif aldığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Tekirdağ'da 2 bin 800 kilogram sağlıksız hayvansal ürün imha edildi
        Tekirdağ'da 2 bin 800 kilogram sağlıksız hayvansal ürün imha edildi
        Tekirdağ'da 74 yaşındaki ressam 40 yıldır hayallerini tuvale yansıtıyor
        Tekirdağ'da 74 yaşındaki ressam 40 yıldır hayallerini tuvale yansıtıyor