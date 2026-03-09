Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da kreşte şiddet iddiası davasında savcı mütalaasını verdi

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan ve 4 tutuksuz sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 17:53
        Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya çocuklarının şiddet gördüğü iddia edilen aileler ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar kreş müdürü E.Y, müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı.

        Mütalaada, sanık S.M. için "kasten basit yaralama", "kötü muamele" suçlarından 13 yıla, B.Y. için "kasten basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından 10 yıla, T.K. ve E.Y. için "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

        Daha sonra sanık avukatları tarafından mütalaaya ilişkin süre talep edildi.

        Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Ağustos 2022'de çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorgulamış, çocuğunun, Kapaklı ilçesindeki özel kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine diğer çocukların aileleriyle görüşmüştü. Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Kreşte görevli iki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

        Görüntülerin iddiaları doğrulaması nedeniyle öğretmenlerin görevlerine son verilmişti.

        Görüntülerde, söz konusu darpla suçlanan öğretmenlerin bazı öğrencilere sert davrandıkları, bazı öğrencileri itip kaktıkları görülmüştü.

        Öğretmenlerin ardından kreş idarecilerinin de görevlerine son verilmişti.

        Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede öğretmenler S.M. ve B.Y. hakkında, "kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle silahla kasten basit yaralama", "zincirleme kötü muamele" suçlarından, kreş müdürü E.Y. ile müdür yardımcısı T.K. hakkında ise "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan hapis cezası talep edilmişti.

