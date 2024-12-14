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        Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de incelemelerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan anaokulu ve caminin inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 09:32 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:38
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        Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de incelemelerde bulundu
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan anaokulu ve caminin inşaatında incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, hayırsever Behaeddin Ok tarafından yaptırılan 4 derslikli anaokulunu ziyaret etti.

        İnşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Soytürk, yetkililerden bilgi aldı.

        Soytürk, daha sonra hayırsever Serkan ve Müjgan Karagöz tarafından yaptırılan caminin inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

        Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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