Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de incelemelerde bulundu

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de eşlik etti.

Soytürk, daha sonra hayırsever Serkan ve Müjgan Karagöz tarafından yaptırılan caminin inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, hayırsever Behaeddin Ok tarafından yaptırılan 4 derslikli anaokulunu ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan anaokulu ve caminin inşaatında incelemelerde bulundu.

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