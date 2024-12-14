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        Tekirdağ'da konteyner imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde konteyner imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:01 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:06
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        Tekirdağ'da konteyner imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde konteyner imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Güveniş Caddesi'nde konteyner üretilen imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen kişi sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        İşletmede yangın nedeniyle hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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