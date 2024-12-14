Tekirdağ'da konteyner imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde konteyner imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde konteyner imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Güveniş Caddesi'nde konteyner üretilen imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen kişi sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İşletmede yangın nedeniyle hasar oluştu.
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