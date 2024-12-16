Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takip ettikleri motosikleti İlyas Mahallesi'nde durdurdu.

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