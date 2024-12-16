Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takip ettikleri motosikleti İlyas Mahallesi'nde durdurdu.
Motosikletteki 2 şüphelinin üst aramasında 135 uyuşturucu nitelikli hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 582 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.E. ve P.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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