Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 957 tabanca fişeği ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Çorlu ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

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