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        Tekirdağ'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 13:10 Güncelleme: 22.12.2024 - 13:16
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        Tekirdağ'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Ergene ilçesinde Avrupa Otoyolu'nda şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Şişme botun ele geçirildiği aracın sürücüsü, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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