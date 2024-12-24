Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 09:19 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 4 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Performanstan işveren de sorumlu
        Performanstan işveren de sorumlu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 2. Denizcilik Zirvesi düzenlendi
        Tekirdağ'da 2. Denizcilik Zirvesi düzenlendi
        Tekirdağ'da selatin camilerden Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ndeki restorasyo...
        Tekirdağ'da selatin camilerden Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ndeki restorasyo...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        "Türkan bebek" ölümünün 40. yılında Tekirdağ'da anıldı
        "Türkan bebek" ölümünün 40. yılında Tekirdağ'da anıldı
        Tekirdağ'da 'sahte altın' operasyonunda 5 tutuklama
        Tekirdağ'da 'sahte altın' operasyonunda 5 tutuklama