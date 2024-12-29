Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı
Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı.
Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında dolandırıcılık suçundan 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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