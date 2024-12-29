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        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 15:39 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:54
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        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı
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        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, hakkında dolandırıcılık suçundan 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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