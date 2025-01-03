Tekirdağ'da boş arazide başlayıp 3 eve sıçrayan yangın söndürüldü

Yeniçiftlik Mahallesi'nde boş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bazı evlere sıçradı.

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