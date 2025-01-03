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        Tekirdağ'da boş arazide başlayıp 3 eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde boş arazide başlayıp evlere sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:36
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        Tekirdağ'da boş arazide başlayıp 3 eve sıçrayan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde boş arazide başlayıp evlere sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeniçiftlik Mahallesi'nde boş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bazı evlere sıçradı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 3 evde hasar oluştu.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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