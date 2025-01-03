Tekirdağ'da boş arazide başlayıp 3 eve sıçrayan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde boş arazide başlayıp evlere sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde boş arazide başlayıp evlere sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeniçiftlik Mahallesi'nde boş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bazı evlere sıçradı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 3 evde hasar oluştu.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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