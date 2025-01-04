Tekirdağ'da devrilen kum yüklü çekicinin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'da otomobile çarparak devrilen kum yüklü çekicinin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ'da otomobile çarparak devrilen kum yüklü çekicinin sürücüsü yaralandı.
Köseilyas Köprülü Kavşağı'nda S.Y. yönetimindeki 34 GHV 260 plakalı kum yüklü çekici, önünde seyreden Y.Ö. idaresindeki 59 AGL 646 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çekiciden çıkarılan yaralı sürücü S.Y, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, yola dökülen kumun kaldırmasının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.