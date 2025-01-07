Tekirdağ'da belediye meclis üyesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis cezası verildi

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Can Ekiciler'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan1'ine 15 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar R.K (16) ve E.Y (20) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanıkların savunmasının ardından mahkeme heyeti R.K'ya "Kasten adam öldürmek suçundan" müebbet hapis cezası verdi. Sanığın yaşının küçük olması nedeniyle cezası 15 yıl 7 ay 22 güne indirildi.

Diğer sanık E.Y ise beraat etti.

Duruşmanın sonrası avukat Barış Bilge gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da yaşanan çok acı olay sonrası adaletin tecelli ettiğini belitti.

Avukat Ali Gümüş ise Mustafa Can Ekiciler'in menfur bir hadisede hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Olayın aydınlatılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Gümüş, "Yürürlükte bulunan mevzuata göre alabileceği en yüksek cezayı aldı suça sürüklenen çocuk. Bu olayın hızlı bir şekilde aydınlatılmasında emeği geçen kolluk kuvvetlerine ve çok hızlı ve adil bir yargılama ile hüküm veren yargı teşkilatına da şükranlarımızı sunuyoruz. Ailenin başı sağ olsun, adalet hızlı bir şekilde tecelli etti. İstinaf mahkemesine diğer sanık yönüyle itirazlarımızı yapacağız."ifadelerini kullandı.