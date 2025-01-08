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        Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir iş yerine girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 22:23 Güncelleme: 08.01.2025 - 22:33
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        Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir iş yerine girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

        G.D. yönetimindeki 34 HKU 120 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Gazi Osman Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde park halindeki 16 AF 703 plakalı panelvan ile 34 GTV 642 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Ardından otomobilin bir kısmı tuhafiye dükkanına girdi.

        Kazada, 34 GTV 642 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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