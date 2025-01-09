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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 09:17 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:17
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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