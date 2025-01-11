Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler tarafından, kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.
Kazı alanında 2 dedektör ve kazı malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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